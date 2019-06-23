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23 червня 2019, неділя, 11:00 20
Політика 2019-06-23T12:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський на Марш рівності не прийшов, але закликав Нацполіцію забезпечити його мирне проведення

Зеленський на Марш рівності не прийшов, але закликав Нацполіцію забезпечити його мирне проведення

Марш рівності.
Марш рівності.

Президент України Володимир Зеленський не прийшов на Марш рівності в Києві, незважаючи на численні запрошення його організаторів. Однак Адміністрація Президента заявила, що Національна поліція повинна гарантувати безпеку всіх українців в дні "Маршу рівності" та вжити заходів для недопущення сутичок між прихильниками і супротивниками Маршу.

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Президент є гарантом прав і свобод людини. Конституцією визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а отже, не може бути привілеїв чи обмежень за різними ознаками, таким як колір шкіри, стать, національність, мова тощо. Кожен громадянин повинен відчувати себе в безпеці і не повинен піддаватися насильству. Національна поліція повинна гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів для недопущення сутичок між прихильниками і супротивниками Маршу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, громадська організація "Київпрайд" закликає Президента Володимира Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві 23 червня.

Тим часом, центр Києва перекрили через Марш рівності і закрили станції метро: схема об'їзду.

Тим часом у Зеленського і в "Слуги народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ.

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