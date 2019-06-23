Зеленський на Марш рівності не прийшов, але закликав Нацполіцію забезпечити його мирне проведення

Президент України Володимир Зеленський не прийшов на Марш рівності в Києві, незважаючи на численні запрошення його організаторів. Однак Адміністрація Президента заявила, що Національна поліція повинна гарантувати безпеку всіх українців в дні "Маршу рівності" та вжити заходів для недопущення сутичок між прихильниками і супротивниками Маршу.

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Президент є гарантом прав і свобод людини. Конституцією визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а отже, не може бути привілеїв чи обмежень за різними ознаками, таким як колір шкіри, стать, національність, мова тощо. Кожен громадянин повинен відчувати себе в безпеці і не повинен піддаватися насильству. Національна поліція повинна гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів для недопущення сутичок між прихильниками і супротивниками Маршу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, громадська організація "Київпрайд" закликає Президента Володимира Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві 23 червня.

Тим часом, центр Києва перекрили через Марш рівності і закрили станції метро: схема об'їзду.

Тим часом у Зеленського і в "Слуги народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ.