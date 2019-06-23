Центр Киева перекрыли из-за Марша равенства и закрыли станции метро: схема объезда

В связи с Маршем равенства, который пройдет в воскресение, 23 июня, еще с вечера 22 июня центр города закрыли для автомобилистов. Кроме этого, столичная подземка также изменила график работы.\r\nИзменения в схеме дорожного движения будут действительны до 18:00 воскресенья. Об этом сообщает Информатор.\r\nПолиция поставила служебные авто на перекрестках и не машины, ограничений для пешеходов нет. Кроме этого, с самого вечера в центре дежурят правоохранители — сегодня обеспечивать правопорядок во время ЛГБТ-шествия будут полицейские, военнослужащие Нацгвардии и работники ГСЧС.\r\nТак, для проезда машин закрыты следующие улицы:\r\nулица Льва Толстого от улицы Саксаганского до улицы Большая Васильковская;улица Тарасовская от улицы Саксаганского до улицы Льва Толстого;улица Владимирская от улицы Саксаганского до станции метро "Золотые ворота";улица Антоновича от улицы Саксаганского до улицы Богдана Хмельницкого;улица Большая Васильковская от улицы Саксаганского до улицы Бассейная;бульвар Тараса Шевченко от улицы Леонтовича до улицы Бассейная;улица Богдана Хмельницкого от улицы Лысенко до улицы Крещатик;улица Крещатик от Бессарабской площади до станции метро "Майдан Независимости".\r\n\r\nПерекрытие. Фото: Информатор\r\n23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход\/выход станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (электропоезда будет проезжать указанные станции без остановок). Также закрыта "Театральная" (работает в режиме пересадочного узла).\r\nКак сообщали Українські Новини, центр Киева частично перекроют из-за проведения КиевПрайда на этих выходных. Перекрытие коснется таких улиц Как Крещатик, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Владимирская.\r\nТем временем, "КиевПрайд" снова призвал Зеленского посетить "Марш равенства"в Киеве.