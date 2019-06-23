Центр Киева перекрыли из-за Марша равенства и закрыли станции метро: схема объезда

В связи с Маршем равенства, который пройдет в воскресение, 23 июня, еще с вечера 22 июня центр города закрыли для автомобилистов. Кроме этого, столичная подземка также изменила график работы.

Изменения в схеме дорожного движения будут действительны до 18:00 воскресенья. Об этом сообщает Информатор.

Полиция поставила служебные авто на перекрестках и не машины, ограничений для пешеходов нет. Кроме этого, с самого вечера в центре дежурят правоохранители — сегодня обеспечивать правопорядок во время ЛГБТ-шествия будут полицейские, военнослужащие Нацгвардии и работники ГСЧС.

Так, для проезда машин закрыты следующие улицы:

улица Льва Толстого от улицы Саксаганского до улицы Большая Васильковская;

улица Тарасовская от улицы Саксаганского до улицы Льва Толстого;

улица Владимирская от улицы Саксаганского до станции метро "Золотые ворота";

улица Антоновича от улицы Саксаганского до улицы Богдана Хмельницкого;

улица Большая Васильковская от улицы Саксаганского до улицы Бассейная;

бульвар Тараса Шевченко от улицы Леонтовича до улицы Бассейная;

улица Богдана Хмельницкого от улицы Лысенко до улицы Крещатик;

улица Крещатик от Бессарабской площади до станции метро "Майдан Независимости".

Перекрытие. Фото: Информатор

23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход/выход станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (электропоезда будет проезжать указанные станции без остановок). Также закрыта "Театральная" (работает в режиме пересадочного узла).

Как сообщали Українські Новини, центр Киева частично перекроют из-за проведения КиевПрайда на этих выходных. Перекрытие коснется таких улиц Как Крещатик, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Владимирская.

Тем временем, "КиевПрайд" снова призвал Зеленского посетить "Марш равенства"в Киеве.