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22 июня 2019, суббота, 11:05 245
Президент 2019-06-22T11:35:19+03:00
Українські Новини
"КиевПрайд" снова призвал Зеленского посетить "Марш равенства" в Киеве

"КиевПрайд" снова призвал Зеленского посетить "Марш равенства" в Киеве

Лидеры ЛГБТ движения пришли под АП, чтобы обратить внимание к себе Владимира Зеленского. Фото: Информатор
Лидеры ЛГБТ движения пришли под АП, чтобы обратить внимание к себе Владимира Зеленского. Фото: Информатор

Общественная организация "КиевПрайд" во второй раз призывает Президента Владимира Зеленского, который не ответил на первое приглашение ЛГБТ-сообщества, посетить "Марш равенства" в Киеве 23 июня.

Об этом сообщила журналистам у Администрации Президента директор организации Руслана Панухник, передают Українські новини.

"Мы очень хотим видеть Президента на "Марше равенства" 23 числа в центре города", - сказала она.

Панухник отметила, что в Администрацию и штаб команды Зеленского были направлены приглашения на марш, однако ЛГБТ-активисты не получили ответа.

Она рассказала, что мероприятие пройдет в воскресенье в 10:00 у здания оперы им. Тараса Шевченко в центре Киева.

Кроме того, представители "КиевПрайда" просят Зеленского отреагировать на нападение на посетителей "ПрайдХауса" 19 июня в Киеве.

"Мы просили господина мэра и господина Президента публично отреагировать, осудить нападение. Мы считаем, что публичное неосуждение, игнорирование этих нападений является публичной легитимизацией преступлений на почве ненависти, дискриминации и нападений на ЛГБТ-активистов", - сказала представитель организации София Лапина.

По ее данным, пострадали до 18 человек, 1 госпитализировали, а полиция открыла производство.

Как сообщали Українські новини, в центре Киева ограничат движение из-за "Киевпрайда".

Тем временем у Зеленского и в "Слуге народа" не хотят комментировать тему ЛГБТ.

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