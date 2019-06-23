Центр Києва перекрили через Марш рівності і закрили станції метро: схема об'їзду

У зв'язку з Маршем рівності, який відбудеться у неділю, 23 червня, ще з вечора 22 червня центр міста закрили для автомобілістів. Крім цього, столична підземка також змінила графік роботи.

Зміни у схему дорожнього руху будуть дійсні до 18:00 неділі. Про це повідомляє Інформатор.

Поліція поставила службові авто на перехрестях і не машини, обмежень для пішоходів немає. Крім цього, з самого вечора у центрі чергують правоохоронці — сьогодні забезпечувати правопорядок під час ЛГБТ-ходи будуть поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії і працівники ДСНС.

Так, для проїзду машин закриті наступні вулиці:

вулиця Льва Толстого від вулиці Саксаганського до вулиці Велика Васильківська;вулиця Тарасівська від вулиці Саксаганського до вулиці Льва Толстого;вулиця Володимирська від вулиці Саксаганського до станції метро "Золоті ворота";вулиця Антоновича від вулиці Саксаганського до вулиці Богдана Хмельницького;вулиця Велика Васильківська від вулиці Саксаганського до вулиці Басейна;бульвар Тараса Шевченка від вулиці Леонтовича до вулиці Басейна;вулиця Богдана Хмельницького від вулиці Лисенка до вулиці Хрещатик;вулиця Хрещатик від Бессарабської площі до станції метро "Майдан Незалежності".

Перекриття. Фото: Інформатор

23 червня з початку роботи метрополітену до закінчення заходів закриють на вхід/вихід станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" (електропоїзди буде проїжджати зазначені станції без зупинок). Також закрита "Театральна" (працює в режимі пересадочного вузла).

Як повідомляли Українські Новини, центр Києва частково перекриють через проведення Київпрайду на цих вихідних. Перекриття торкнеться таких вулиць Як Хрещатик, Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Володимирська.

Тим часом, "Київпрайд" знову закликав Зеленського відвідати "Марш рівності"в Києві.