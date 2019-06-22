В центре Киева ограничат движение из-за "Киевпрайда"

Сегодня, 22 июня, в Киеве на центральных улицах Киева будет ограничено движение из-за проведения марша "Киевпрайда". Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

Так, сообщается, что в движение будет ограничено движение по улице Крещатик, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, ул. Тарасовская, ул. Антоновича, ул. Большая Васильковская и по бульвару Тараса Шевченко в период с 18:00 субботы, 22 июня по 18:00 24 июня.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Южном мосту ограничат движение почти на месяц.

Тем временем из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков.