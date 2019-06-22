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22 червня 2019, субота, 14:45 6
Силові структури 2019-06-22T15:00:04+03:00
Українські Новини
У суботу на Донбасі під обстрілом бойовиків був поранений український воїн

У суботу на Донбасі під обстрілом бойовиків був поранений український воїн

Після поранення чотирьох окупантів у п'ятницю, 21 червня, український військовослужбовець був поранений внаслідок обстрілу бойовиками позицій підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) в суботу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

З початку поточної доби один військовослужбовець зі складу об'єднаних сил отримав поранення і зараз перебуває в медичній установі. Стан здоров'я нашого захисника задовільний", - сказано в ньому.

Всього з початку доби бойовики вже 9 раз обстріляли позиції сил ООС.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили трьох українських військових і поплатилися п'ятьма "бійцями".

Тим часом на Донбасі 19 червня загинув боєць ЗСУ, ще один поранений.

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