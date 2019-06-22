На Донбассе боевики 25 раз открывали огонь по украинским военным, ранены четверо оккупантов

Вчера, 21 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Боевое травмирование получил один боец ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны девять раз.

«За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 21 июня четверо оккупантов были ранены», - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили троих украинских военных и поплатились пятью "бойцами".

Тем временем на Донбассе 19 июня погиб боец ВСУ, еще один ранен.