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22 червня 2019, субота, 13:33 17
Суспільство 2019-06-22T15:00:03+03:00
Українські Новини
Метро змінить роботу через КиївПрайд: центральні станції закриють на вхід і вихід

Метро змінить роботу через КиївПрайд: центральні станції закриють на вхід і вихід

Київський метрополітен
Київський метрополітен

На вихідних 22-23 червня у Києві через проведення Київпрайду зміниться робота не тільки наземного транспорту, але і станцій метрополітену "Палац спорту", "Площа Льва Толстого" і "Театральна". Про це повідомляє прес-служба КМДА.

З 18:00 22 червня до закінчення роботи на вхід/вихід закриють станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" (станції будуть працювати в режимі пересадочного вузла).

Також 23 червня з початку роботи метрополітену до закінчення заходів закриють на вхід/вихід станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" (електропоїзди будуть проїжджати зазначені станції без зупинок).

Крім того, з 18:00 22 червня до закінчення заходів 23 червня на вхід/вихід закриють також станцію метро "Театральна" (будуть працювати в режимі пересадочного вузла).

Наголошується, що 23 червня можливе закриття на вхід і вихід станцій та пересадочних вузлів для забезпечення безпечного перевезення пасажирів та учасників заходів.

Як повідомляли Українські Новини, центр Києва частково перекриють через проведення КиївПрайду цими вихідними. Перекриття торкнеться таких вулиць Як Хрещатик, Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Володимирська.

Тим часом, "Київпрайд" знову закликав Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві.

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