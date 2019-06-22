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22 июня 2019, суббота, 12:17 574 Карта
Общество 2019-06-22T12:18:18+03:00
Українські Новини
На все выходные из-за КиевПрайда частично перекроют центр: как объехать

На все выходные из-за КиевПрайда частично перекроют центр: как объехать

Марш равенства в Киеве
Марш равенства в Киеве

На этих выходных, 22-23 июня, в Киеве из-за проведения "КиевПрайда" общественный транспорт изменит движение. Об этом сообщает прес-служба КГГА.

"С 18:00 22 июня до окончания массовых мероприятий 23 июня общественный транспорт изменит движение в связи с перекрытием работниками Национальной полиции дорожного движения на ряде улиц", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что движение наземного общественного транспорта будет организовано следующим образом:

- троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94н соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, площади Космонавтов, ул. Чернобыльской, просп. Леся Курбаса в б-ру Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко, дальше по своим маршрутам;

- автобусов маршрута № 20 от ж/м Корчеватое до ул. Большая Васильковская по собственному маршруту, далее - ул. Саксаганского - ул. Антоновича, далее в направлении ж/м Корчеватое по собственному маршруту;

- автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;

- автобусов маршрута № 114 от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Лобановского;

- автобусов маршрута № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец Спорта".

Схема: КГГАСхема: КГГА

Кроме того, на время проведения мероприятий, будет организовано движение:

  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 189 от ул. Чернобыльской до б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича и в обратном направлении б-ром Т. Шевченко);
  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 231 от ул. Кадетский Гай до б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)
  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 429 от ул. Тулузы в б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)
  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 433 от ул. Жолудева до б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)
  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 450 от ул. Соломенской до пл. Победы по собственной схеме, далее ул. Старовокзальная - ул. Жилянская (в обратном направлении ул. Саксаганского) - далее по собственной схеме;
  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 575 от ул. Сергея Данченко в б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича).

Как сообщали Українські Новини, центр Киева частично перекроют из-за проведения КиевПрайда на этих выходных. Перекрытие коснется таких улиц Как Крещатик, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Владимирская.

Тем временем из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков.

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