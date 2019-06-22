Спека "перевалить" за +36 і піде в Європу: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

На вихідних в Україні ще буде по-літньому спекотно. Протягом дня повітря розжариться до + 31 + 36 градусів. У західних областях очікується + 28 + 32 градуси.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nКороткочасні дощі з грозами, за її словами, пройдуть у західній частині, до них приєднаються Вінницька та Житомирська області. Під час гроз можливі сильні зливи, шквали та град.\r\nНа решті території України в вихідні буде сухо та сонячно.\r\nУ Києві 22-23 червня очікується сильна спека, + 32 + 34 градуси. Опади у столиці малоймовірні, тільки ввечері у неділю пройде дощ з грозою.\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook \r\n"Беріть великий запас води в машину, кішок і собак обмахивайте і змочуйте, одяг надягайте вільний", - порадила Діденко.\r\nА вже 25-26 червня спека спаде.\r\n"На наступному тижні з України спека піде і перекочує на Західну Європу - ось це видно з прогностичної карти температури повітря на 27 червня.\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook \r\nЯк повідомляли Українські Новини, палюча спека схлестнется з грозами та шквалами: синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень.\r\nРаніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.\r\nА згідно з прогнозом Гідрометцентру, в суботу захід України знову заллє дощами, а центр продовжить атакувати 35-градусна спека.