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  • В субботу запад Украины снова зальет дождями, а центр продолжит атаковать 35-градусная жара
21 июня 2019, пятница, 14:25 185
Жизнь 2019-06-21T16:15:02+03:00
Українські Новини
В субботу запад Украины снова зальет дождями, а центр продолжит атаковать 35-градусная жара

В субботу запад Украины снова зальет дождями, а центр продолжит атаковать 35-градусная жара

Дождь. Фото:cont.ws
Дождь. Фото:cont.ws

22 июня в Киеве малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +32…+34 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, днем местами существенные дожди, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Карпатах кратковременные дожди, днем местами существенные дожди, температура ночью +13…+18 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине кратковременные дожди, днем местами существенные дожди, температура ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце кратковременные дожди, днем местами существенные дожди, температура ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве кратковременные дожди, днем местами существенные дожди, температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины малооблачно, без осадков, только в Житомирской области кратковременные дожди, грозы, днем местами существенные дожди, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+35 градусов.

В центре Украины малооблачно, без осадков, только в Винницкой области кратковременные дожди, грозы, днем местами существенные дожди, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +30…+35 градусов.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +30…+35 градусов.

На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+24 градуса, днем +30…+35 градусов.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +29…+34 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.

21 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+27 градусов; в Днепре возле Киева +27 градусов.

Как сообщали Українські Новини, палящий зной схлестнется с грозами и шквалами: синоптик дала прогноз на выходные и неделю.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

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