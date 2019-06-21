В субботу запад Украины снова зальет дождями, а центр продолжит атаковать 35-градусная жара

22 июня в Киеве малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +32…+34 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, днем местами существенные дожди, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ Карпатах кратковременные дожди, днем местами существенные дожди, температура ночью +13…+18 градусов, днем +17…+22 градуса.\r\nВ Моршине кратковременные дожди, днем местами существенные дожди, температура ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nВ Трускавце кратковременные дожди, днем местами существенные дожди, температура ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nВ Сваляве кратковременные дожди, днем местами существенные дожди, температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nНа севере Украины малооблачно, без осадков, только в Житомирской области кратковременные дожди, грозы, днем местами существенные дожди, кое-где град и шквалы 15-20 м\/с, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+35 градусов.\r\nВ центре Украины малооблачно, без осадков, только в Винницкой области кратковременные дожди, грозы, днем местами существенные дожди, кое-где град и шквалы 15-20 м\/с, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +30…+35 градусов.\r\nНа востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +30…+35 градусов.\r\nНа юге Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+24 градуса, днем +30…+35 градусов.\r\nВ Крыму малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +29…+34 градуса.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.\r\n21 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+27 градусов; в Днепре возле Киева +27 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, палящий зной схлестнется с грозами и шквалами: синоптик дала прогноз на выходные и неделю.\r\nРанее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.