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  • Можу пофарбувати ларьок або два: Коломойський відповів на плани Зеленського по відновленню Донбасу
21 червня 2019, пʼятниця, 23:20 14
Політика 2019-06-22T01:15:02+03:00
Українські Новини
Можу пофарбувати ларьок або два: Коломойський відповів на плани Зеленського по відновленню Донбасу

Можу пофарбувати ларьок або два: Коломойський відповів на плани Зеленського по відновленню Донбасу

Коломойський. Фото: slovoidilo.ua
Коломойський. Фото: slovoidilo.ua

Олігарх Ігор Коломойський прокоментував заяву Зеленського про домовленість з ним з приводу відновлення інфраструктури на Донбасі.

Зокрема, як пише Новий час, на питання, чи обговорював він з президентом Володимиром Зеленським який-небудь конкретний проект з відновлення інфраструктури Донбасу, він відповів:

"У той момент, коли президент про це заявив, я ще про це не знав", - сказав Коломойський.

Він також зазначив, що може розпоряджатися обмеженим обсягом коштів.

"На залишок від 20 тис. фунтів в тиждень можу пофарбувати ларьок або два", — сказав Коломойський.

За позовом Приватбанку британський суд дав право Коломойському витрачати на потреби повсякденного життя не більше 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Він підкреслив, що не бачився з Зеленським, його не запрошували в Адміністрацію президента і сам він теж не шукав зустрічі з главою держави. Тому, за словами олігарха, що саме має на увазі Зеленський, він не знає, і порадив уточнити це у президента.

Як повідомляли Українські Новини, 20 червня під час виступу на зустрічі з бізнес-спільнотою в Києві Зеленський заявив про домовленість з Коломойським про те, що олігарх буде "вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу".

Раніше Зеленський анонсував проведення в вересні інвестиційного форуму з питань відновлення Донбасу.

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