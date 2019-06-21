Бізнес у Криму і "Ліга сміху": хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова

Партія "Слуга народу" має намір висунути дружину Сергія Борзова, в.о. голови Державного управління справами, який володіє бізнесом в анексованому Криму, Ірину Борзову кандидатом у депутати Верховної Ради за мажоритарним округом № 14 у Вінницькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії в Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Партія описує Борзову як менеджера-економіста, підприємця, голову та засновницю Благодійного фонду та ГО "Всеукраїнське об'єднання Розвиток".

Однак журналіст Юрій Смирнов на своїй сторінці в соцмережі Facebook відзначає, що чоловік Ірини Сергій займає держпосаду і при цьому володіє фірмою Профіль-Н в області ресторанного бізнесу, яка зареєстрована в місті Судаку на території анексованого Криму.

Посилаючись на дані "Чесно", журналіст підкреслює, що з 2014 року фірма переоформлена відповідно до вимог російського законодавства, а за даними податкової РФ, у 2016 році фірма Борзової отримала 600 тисяч рублів прибутку.

Також кандидатка в нардепи володіє цією фірмою разом зі своїм батьком Наумом Барулею, який раніше був правою рукою КВНщика Олександра Маслякова і директором компанії АМІК. Наразі Баруля керує "Лігою Смехой" президента Володимира Зеленського.

Крім того, чоловік Борзової Сергій є фігурантом справи НАБУ про зловживання службовим становищем при купівлі квартири від Держуправління справами.

Як повідомляли Українські Новини, PR-директор фонду "Стоп Алкоголь" Мельник йде в Раду від "Слуги народу". Також футболіст Федецький балотується в Раду від "Слуги народу".

Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук очолили список "Слуги народу".

В 2017 році заступник керівника Держуправління справами Борзов задекларував одну зарплату, а його дружина Ірина придбала BMW за 1 млн грн.