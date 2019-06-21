підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 червня 2019, пʼятниця, 21:59 59
Вибори 2019-06-21T23:00:19+03:00
Українські Новини
Бізнес у Криму і "Ліга сміху": хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова

Бізнес у Криму і "Ліга сміху": хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова

Ірина Борзова. Фото: Ірина Борзова/Facebook
Ірина Борзова. Фото: Ірина Борзова/Facebook

Партія "Слуга народу" має намір висунути дружину Сергія Борзова, в.о. голови Державного управління справами, який володіє бізнесом в анексованому Криму, Ірину Борзову кандидатом у депутати Верховної Ради за мажоритарним округом № 14 у Вінницькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії в Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Партія описує Борзову як менеджера-економіста, підприємця, голову та засновницю Благодійного фонду та ГО "Всеукраїнське об'єднання Розвиток".

Однак журналіст Юрій Смирнов на своїй сторінці в соцмережі Facebook відзначає, що чоловік Ірини Сергій займає держпосаду і при цьому володіє фірмою Профіль-Н в області ресторанного бізнесу, яка зареєстрована в місті Судаку на території анексованого Криму.

Посилаючись на дані "Чесно", журналіст підкреслює, що з 2014 року фірма переоформлена відповідно до вимог російського законодавства, а за даними податкової РФ, у 2016 році фірма Борзової отримала 600 тисяч рублів прибутку.

Також кандидатка в нардепи володіє цією фірмою разом зі своїм батьком Наумом Барулею, який раніше був правою рукою КВНщика Олександра Маслякова і директором компанії АМІК. Наразі Баруля керує "Лігою Смехой" президента Володимира Зеленського.

Крім того, чоловік Борзової Сергій є фігурантом справи НАБУ про зловживання службовим становищем при купівлі квартири від Держуправління справами.

Як повідомляли Українські Новини, PR-директор фонду "Стоп Алкоголь" Мельник йде в Раду від "Слуги народу". Також футболіст Федецький балотується в Раду від "Слуги народу".

Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук очолили список "Слуги народу".

В 2017 році заступник керівника Держуправління справами Борзов задекларував одну зарплату, а його дружина Ірина придбала BMW за 1 млн грн.

Більше новин про: Партія "Слуга народу" парламентські вибори 2019 Вибори до Верховної Ради Кандидати в нардепи Сергій Борзов

Архів
Новини
Троє жителів Львівської області загинули від удару блискавки в Івано-Франківській області 22:59
Зеленський створив Комісію з питань правової реформи 22:50
Популярний КВНщик Сивохо балотується в Раду від партії Зеленського 22:00
Бізнес у Криму і "Ліга сміху": хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова 21:59
Загрожує довічне: Підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки під Одесою заарештували 21:30
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Поліція розповіла про нові подробиці смерті Тимчука 23:08
Зеленський підписав перший закон - про відпустки для людей, які всиновили дітей-сиріт 11:17
Новий варіант постанови Кабміну про ПСО - це компромісне рішення, що влаштовує всіх, - Буславець 12:39
USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі 13:03
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
21.06.19 13:30 Круглий стіл: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?" 12:45
Журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас 08:27
У Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ 10:07
Зеленський створив Офіс президента і комісію з реорганізації АП 14:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok