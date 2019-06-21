подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 июня 2019, пятница, 19:32 81
Выборы 2019-06-21T21:15:01+03:00
Українські Новини
PR-директор фонда "Алкоголь Стоп" Мельник идет в Раду от "Слуги народа"

PR-директор фонда "Алкоголь Стоп" Мельник идет в Раду от "Слуги народа"

"Слуга народа". Фото: zesluganarodu/Facebook

Партия "Слуга народа", которую возглавили Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия и Янчук, намерена выдвинуть PR-директора благотворительного фонда "Алкоголь Стоп" Павла Мельника кандидатом в депутаты Верховной Рады по мажоритарному округу №81 в Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в мессенджере Telegram, передают Українські Новини.

Мельник учился на факультете иностранной филологии Запорожского национального университета и получил квалификацию магистра филологии, переводчика. Позже получил второе высшее образование и получил квалификацию преподавателя университетов и других образовательных учреждений.

На данный момент - PR-директор Благотворительного фонда "Алкоголь Стоп". Награжден грамотами Запорожского городского совета за активную общественную деятельность.

Пользователи соцсетей также обратили внимание на деятельность мажоритарщика "Слуги Народа". Так, главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина написал на своей странице в соцсети Facebook " В Запорожской области от "Слуги" идет PR-директор благотворительного фонда "Алкоголь-Стоп". Я, конечно, не политтехнолог, но, по-моему, это путь в никуда".

В комментариях украинцы также поделились своим мнением по поводу профессии Мельника.

Как сообщали Українські Новини, футболист Федецкий баллотируется в Раду от "Слуги народа". Кроме того, от "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков.

Ранее в "Слуге народа" раскрыли, кто баллотируется в Раду от партии: полный список кандидатов.

Больше новостей о: Мажоритарная система выборы в Верховную Раду Партия "Слуга народа" Парламентские выборы 2019 Кандидаты в нардепы

Архив
Новости
Грозит пожизненное: Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки под Одессой арестовали 21:30
В озере известного киевского парка утонул 23-летний мужчина 21:28
Переход, на котором сбили женщин в Киеве. Фото: полиция Киева
Суд посадил под домашний арест водителя, сбившего двух женщин на Протасовом Яру 20:55
Убийство Комарова является преступлением против всех журналистов в целом, – Томиленко 20:36
Кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи: Зеленский внес законопроект 20:30
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд 06:00
Одессит заехал на пляж, но не смог выехать. Фото: Николай Пундик
Фото дня: "олень побережья" заехал на пляж на машине, но не смог выехать 21:46
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
больше новостей
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов 16:10
ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба 14:26
Филарет. Фото: cerkva.info
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ 15:13
ГБР допросило Портнова об узурпации власти Порошенко и фальсификациях Парубия при формировании коалиции 15:30
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok