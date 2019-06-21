PR-директор фонда "Алкоголь Стоп" Мельник идет в Раду от "Слуги народа"

Партия "Слуга народа", которую возглавили Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия и Янчук, намерена выдвинуть PR-директора благотворительного фонда "Алкоголь Стоп" Павла Мельника кандидатом в депутаты Верховной Рады по мажоритарному округу №81 в Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в мессенджере Telegram, передают Українські Новини.

Мельник учился на факультете иностранной филологии Запорожского национального университета и получил квалификацию магистра филологии, переводчика. Позже получил второе высшее образование и получил квалификацию преподавателя университетов и других образовательных учреждений.

На данный момент - PR-директор Благотворительного фонда "Алкоголь Стоп". Награжден грамотами Запорожского городского совета за активную общественную деятельность.

Пользователи соцсетей также обратили внимание на деятельность мажоритарщика "Слуги Народа". Так, главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина написал на своей странице в соцсети Facebook " В Запорожской области от "Слуги" идет PR-директор благотворительного фонда "Алкоголь-Стоп". Я, конечно, не политтехнолог, но, по-моему, это путь в никуда".

В комментариях украинцы также поделились своим мнением по поводу профессии Мельника.

Как сообщали Українські Новини, футболист Федецкий баллотируется в Раду от "Слуги народа". Кроме того, от "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков.

Ранее в "Слуге народа" раскрыли, кто баллотируется в Раду от партии: полный список кандидатов.