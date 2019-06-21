Загрожує довічне: Підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки під Одесою заарештували

Суд заарештував строком на два місяці без права внесення застави підозрюваного в вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Одеської області, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, раніше за підозрою в скоєнні вбивства неповнолітньої поліція затримала 22-річного жителя будинку, в якому було виявлено тіло дівчинки.

Слідчі встановили, що затриманий, побачивши дівчинку на вулиці, затягнув її в будинок, де намагався зґвалтувати.

Щоб приховати сліди злочину, він кілька разів ударив дитину шилом в шию, надівши їй на голову поліетиленовий пакет і задушив.

Тіло він сховав у вигрібній ямі туалету.

Чоловік повністю зізнався в скоєному і під час слідчого експерименту відтворив свої дії.

Поліція повідомила йому про підозру за ч.2 ст.146, ч.5 ст.152, ч.2 ст.115 та ч.1 ст.297 (незаконне позбавлення волі або викрадення, згвалтування, умисне вбивство, наруга над могилою) Кримінального кодексу.

Наразі правоохоронці призначили ряд експертиз, в тому числі і судово-психіатричну.

Затриманому загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліцейські виявили можливе тіло зниклої 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

Тим часом, вбивця 11-річної дівчинки під Одесою зізнався у скоєному.