Суд заарештував строком на два місяці без права внесення застави підозрюваного в вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Одеської області, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, раніше за підозрою в скоєнні вбивства неповнолітньої поліція затримала 22-річного жителя будинку, в якому було виявлено тіло дівчинки.\r\nСлідчі встановили, що затриманий, побачивши дівчинку на вулиці, затягнув її в будинок, де намагався зґвалтувати.\r\nЩоб приховати сліди злочину, він кілька разів ударив дитину шилом в шию, надівши їй на голову поліетиленовий пакет і задушив.\r\nТіло він сховав у вигрібній ямі туалету.\r\nЧоловік повністю зізнався в скоєному і під час слідчого експерименту відтворив свої дії.\r\nПоліція повідомила йому про підозру за ч.2 ст.146, ч.5 ст.152, ч.2 ст.115 та ч.1 ст.297 (незаконне позбавлення волі або викрадення, згвалтування, умисне вбивство, наруга над могилою) Кримінального кодексу.\r\nНаразі правоохоронці призначили ряд експертиз, в тому числі і судово-психіатричну.\r\nЗатриманому загрожує довічне ув'язнення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше поліцейські виявили можливе тіло зниклої 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.\r\nТим часом, вбивця 11-річної дівчинки під Одесою зізнався у скоєному.