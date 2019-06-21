підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 червня 2019, пʼятниця, 21:30 31
Силові структури 2019-06-21T22:45:02+03:00
Українські Новини
Загрожує довічне: Підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки під Одесою заарештували

Загрожує довічне: Підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки під Одесою заарештували

Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция

Суд заарештував строком на два місяці без права внесення застави підозрюваного в вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Одеської області, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, раніше за підозрою в скоєнні вбивства неповнолітньої поліція затримала 22-річного жителя будинку, в якому було виявлено тіло дівчинки.

Слідчі встановили, що затриманий, побачивши дівчинку на вулиці, затягнув її в будинок, де намагався зґвалтувати.

Щоб приховати сліди злочину, він кілька разів ударив дитину шилом в шию, надівши їй на голову поліетиленовий пакет і задушив.

Тіло він сховав у вигрібній ямі туалету.

Чоловік повністю зізнався в скоєному і під час слідчого експерименту відтворив свої дії.

Поліція повідомила йому про підозру за ч.2 ст.146, ч.5 ст.152, ч.2 ст.115 та ч.1 ст.297 (незаконне позбавлення волі або викрадення, згвалтування, умисне вбивство, наруга над могилою) Кримінального кодексу.

Наразі правоохоронці призначили ряд експертиз, в тому числі і судово-психіатричну.

Затриманому загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліцейські виявили можливе тіло зниклої 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

Тим часом, вбивця 11-річної дівчинки під Одесою зізнався у скоєному.

Більше новин про: Суд Арешт вбивця зникнення дитини вбивство Даші Лук'яненко

Архів
Новини
Троє жителів Львівської області загинули від удару блискавки в Івано-Франківській області 22:59
Зеленський створив Комісію з питань правової реформи 22:50
Популярний КВНщик Сивохо балотується в Раду від партії Зеленського 22:00
Бізнес у Криму і "Ліга сміху": хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова 21:59
Загрожує довічне: Підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки під Одесою заарештували 21:30
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Поліція розповіла про нові подробиці смерті Тимчука 23:08
Зеленський підписав перший закон - про відпустки для людей, які всиновили дітей-сиріт 11:17
Новий варіант постанови Кабміну про ПСО - це компромісне рішення, що влаштовує всіх, - Буславець 12:39
USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі 13:03
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
21.06.19 13:30 Круглий стіл: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?" 12:45
Журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас 08:27
У Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ 10:07
Зеленський створив Офіс президента і комісію з реорганізації АП 14:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok