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21 червня 2019, пʼятниця, 20:55 15
Судова влада 2019-06-21T23:00:02+03:00
Українські Новини
Суд посадив під домашній арешт водія, який збив двох жінок на Протасовому Яру

Суд посадив під домашній арешт водія, який збив двох жінок на Протасовому Яру

Перехід, на якому збили жінок в Києві. Фото: поліція Києва
Перехід, на якому збили жінок в Києві. Фото: поліція Києва

У Києві на вул. Протасів Яр (Солом'янський район) у четвер на нерегульованому пішохідному переході водій Volkswagen збив двох жінок, після чого намагався втекти з місця події, однак згодом був затриманий. Суд обрав запобіжний захід водієві у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, жінки 1989 р. і 1996 р. народжень переходили дорогу, коли чоловік 1957 року народження здійснив на них наїзд. Потерпілі отримали травми різного ступеня тяжкості.

Після скоєння ДТП водій транспортного засобу намагався втекти, але його відразу затримали свідки інциденту.

Перехід, на якому збили жінок в Києві. Фото: поліція КиєваПерехід, на якому збили жінок в Києві. Фото: поліція Києва

Поліція почала за даним фактом кримінальне виробництво за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейського, який збив 10-річну дівчинку, посадили на 2 місяці під варту.

Також наїздом поліцейського на 2 жінок на пішохідному переході в Херсоні зайнялася ДБР.

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