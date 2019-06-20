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20 июня 2019, четверг, 16:31 1065
Происшествия 2019-06-20T16:31:25+03:00
Українські Новини
На Протасовом Яру в Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком и скрылся

На Протасовом Яру в Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком и скрылся

Водителя, сбившего ребенка и женщину, задержали. Фото: Киев Оперативный
Водителя, сбившего ребенка и женщину, задержали. Фото: Киев Оперативный

На Протасовом яру 8 в Киеве произошло ДТП. На спуске автомобиль сбил двух пешеходов, женщину с ребенком, и скрылся с места. Однако его быстро догнали и передали полиции. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook. 

"Внимание! Прямо сейчас на Протасовом Яру, 8, неизвестный автомобиль сбил двоих - женщину и ребёнка. Сразу после #ДТП автомобиль скрылся. Если кто видел автомобиль, совершивший аварию, пожалуйста, срочно сообщите 102", - говорилось в сообщении. 

Позже появилось сообщение о том, что водителя, сбившего ребенка и женщину, задержали. 

"Водителя задержали небезразличные граждане", - сообщалось в группе.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве произошло жуткое ДТП с участием такси, пассажирка скончалась на месте.

Ранее в Киеве Mercedes протаранил ТЦ "Домосфера": водитель погиб.

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