На Протасовом Яру в Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком и скрылся

На Протасовом яру 8 в Киеве произошло ДТП. На спуске автомобиль сбил двух пешеходов, женщину с ребенком, и скрылся с места. Однако его быстро догнали и передали полиции. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Внимание! Прямо сейчас на Протасовом Яру, 8, неизвестный автомобиль сбил двоих - женщину и ребёнка. Сразу после #ДТП автомобиль скрылся. Если кто видел автомобиль, совершивший аварию, пожалуйста, срочно сообщите 102", - говорилось в сообщении.

Позже появилось сообщение о том, что водителя, сбившего ребенка и женщину, задержали.

"Водителя задержали небезразличные граждане", - сообщалось в группе.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве произошло жуткое ДТП с участием такси, пассажирка скончалась на месте.

Ранее в Киеве Mercedes протаранил ТЦ "Домосфера": водитель погиб.