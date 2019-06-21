Кнопкодави в Раді заплатять по $3 тисячі: Зеленський вніс законопроект

Президент Володимир Зеленський, який зареєстрував у Раді законопроект про забезпечення персонального голосування депутатів, пропонує Верховній Раді ввести штраф за неперсональне голосування депутатів парламенту від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. гривень до 85 тис. гривень).

Відповідний законопроект №10394 зареєстрований у Раді 21 червня, передають Українські Новини.

Законопроектом пропонується за вчинення депутатом парламенту будь-яким способом голосування в парламенті і / або його органах замість іншого депутата (неперсональное голосування) ввести штраф від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що наразі становить суму в розмірі від 51 тис. гривень до 85 тис. гривень.

Зазначається, що досудове розслідування таких кримінальних правопорушень буде здійснюватися слідчими органів Державного бюро розслідувань (ДБР).

При цьому за невиконання своїх обов'язків депутат Ради буде нести відповідальність, встановлену законом.

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття законопроекту сприятиме дотриманню вимог Конституції та законів України, забезпечення врахування інтересів українського народу під час прийняття Верховною Радою рішень, належного виконання депутатами повноважень, наданих їм українським народом.

Як повідомляли Українські Новини, указ про розпуск Ради і дострокові вибори вступив в силу.

КС визнав конституційним розпуск Ради і призначення позачергових виборів.