Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об обеспечении персонального голосования депутатов

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект об обеспечении персонального голосования депутатов Верховной Рады.\r\nСоответствующий законопроект зарегистрирован под №10394 21 июня, передают Українськi Новини.\r\nТекст документа пока не обнародован на парламентском сайте.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Госуправления делами.\r\nРанее Зеленский отменил ряд указов, включая штрафы за нарушение кассовой дисциплины.\r\nТакже Зеленский отменил указ об использовании спецсигналов на служебных автомобилях.