Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об обеспечении персонального голосования депутатов

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект об обеспечении персонального голосования депутатов Верховной Рады.

Соответствующий законопроект зарегистрирован под №10394 21 июня, передают Українськi Новини.

Текст документа пока не обнародован на парламентском сайте.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Госуправления делами.

Ранее Зеленский отменил ряд указов, включая штрафы за нарушение кассовой дисциплины.

Также Зеленский отменил указ об использовании спецсигналов на служебных автомобилях.