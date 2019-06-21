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21 червня 2019, пʼятниця, 19:32 13
Вибори 2019-06-21T20:15:01+03:00
Українські Новини
PR-директор фонду "Алкоголь Стоп" Мельник йде в Раду від "Слуги народу"

PR-директор фонду "Алкоголь Стоп" Мельник йде в Раду від "Слуги народу"

"Слуга народу". Фото: zesluganarodu/Facebook

Партія "Слуга народу", яку очолили Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук, має намір висунути PR-директора благодійного фонду "Алкоголь Стоп" Павла Мельника кандидатом в депутати Верховної Ради за мажоритарним округом №81 у Запорізькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

Мельник навчався на факультеті іноземної філології Запорізького національного університету та отримав кваліфікацію магістра філології, перекладача. Пізніше отримав другу вищу освіту та здобув кваліфікацію викладача університетів та інших освітніх установ.

Наразі - PR-директор Благодійного фонду "СТОП Алкоголь". Нагороджений грамотами Запорізької міської ради за активну громадську діяльність.

Користувачі соцмереж також звернули увагу на діяльність мажоритарника "Слуги Народу". Так, головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook "В Запорізькій області від "Слуги" йде PR-директор благодійного фонду "Алкоголь-Стоп". Я, звичайно, не політтехнолог, але, як на мене, це шлях у нікуди".

В коментарях українці також поділилися своєю думкою з приводу професії Мельника.

Як повідомляли Українські Новини, футболіст Федецький балотується в Раду від "Слуги народу". Крім того, від "Слуги народу" балотуються журналіст Дубинський і актор Корявченков.

Раніше в "Слузі народу" розкрили, хто балотується в Раду від партії: повний список кандидатів.

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