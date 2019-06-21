Футболіст Федецький балотується в Раду від "Слуги народу"

Партія "Слуга народу", яка раніше розкрила, хто увійшов до списку її кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах 21 липня, має намір висунути футболіста Артема Федецького кандидатом в депутати Верховної Ради по мажоритарному округу №118 у Львівській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби партії в месенджері Telegram, передають Українські Новини.\r\nАртем Федецький закінчив Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" за спеціальністю "маркетинг".\r\nФутболіст-професіонал футбольного клубу "Карпати", гравець Національної футбольної збірної.\r\nКрім того, у повідомленні на сайті Центральної виборчої комісії зазначено, що по округу №118 також балотується як самовисуванець Богдан Дубневич, колишній депутат від фракції "Блок Петра Порошенка".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, опубліковано список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук очолили список "Слуги народу".\r\nТакож від "Слуги народу" балотуються журналіст Дубинський і актор Корявченков.