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21 червня 2019, пʼятниця, 19:00 20
Верховна Рада і партії 2019-06-21T20:15:02+03:00
Українські Новини
Футболіст Федецький балотується в Раду від "Слуги народу"

Футболіст Федецький балотується в Раду від "Слуги народу"

Артем Федецький Фото: ФК
Артем Федецький Фото: ФК "Карпати"

Партія "Слуга народу", яка раніше розкрила, хто увійшов до списку її кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах 21 липня, має намір висунути футболіста Артема Федецького кандидатом в депутати Верховної Ради по мажоритарному округу №118 у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

Артем Федецький закінчив Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" за спеціальністю "маркетинг".

Футболіст-професіонал футбольного клубу "Карпати", гравець Національної футбольної збірної.

Крім того, у повідомленні на сайті Центральної виборчої комісії зазначено, що по округу №118 також балотується як самовисуванець Богдан Дубневич, колишній депутат від фракції "Блок Петра Порошенка".

Як повідомляли Українські Новини, опубліковано список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук очолили список "Слуги народу".

Також від "Слуги народу" балотуються журналіст Дубинський і актор Корявченков.

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