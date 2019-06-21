Три станції метро будуть закриті в Києві ввечері два дні поспіль

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" вирішив закрити станції "Театральна", "Льва Толстого" і "Палац спорту" з 18:00 22 і 23 червня у зв'язку зі святкуванням Дня молоді.

Про це сказано в повідомленні КП, передають Українські Новини.

"22 червня з 18:00 буде закрито на вхід і вихід станції "Театральна", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", але будуть працювати для переходу на інші лінії. 23 червня до закінчення заходів станцію "Театральна" закрито на вхід і вихід, але буде працювати для переходу на іншу лінію. Станції "Палац спорту", "Площа Льва Толстого" будуть закриті на вхід і вихід і для переходу з лінії на лінію", - сказано в ньому.

22 і 23 червня в центрі Києва проходитимуть масові заходи з нагоди Дня молоді.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю невідомі повідомили про мінування кількох станцій метро, проте в результаті перевірки вибухівку не виявили.

Також київське метро попереджало про зміни в роботі через концерт відомої групи.

Раніше через бійку у київському метро зупиняли поїзди.