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21 червня 2019, пʼятниця, 18:42 26
Транспорт 2019-06-21T20:15:02+03:00
Українські Новини
Три станції метро будуть закриті в Києві ввечері два дні поспіль

Три станції метро будуть закриті в Києві ввечері два дні поспіль

Київський метрополітен. Фото: metro.kiev.ua
Київський метрополітен. Фото: metro.kiev.ua

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" вирішив закрити станції "Театральна", "Льва Толстого" і "Палац спорту" з 18:00 22 і 23 червня у зв'язку зі святкуванням Дня молоді.

Про це сказано в повідомленні КП, передають Українські Новини.

"22 червня з 18:00 буде закрито на вхід і вихід станції "Театральна", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", але будуть працювати для переходу на інші лінії. 23 червня до закінчення заходів станцію "Театральна" закрито на вхід і вихід, але буде працювати для переходу на іншу лінію. Станції "Палац спорту", "Площа Льва Толстого" будуть закриті на вхід і вихід і для переходу з лінії на лінію", - сказано в ньому.

22 і 23 червня в центрі Києва проходитимуть масові заходи з нагоди Дня молоді.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю невідомі повідомили про мінування кількох станцій метро, проте в результаті перевірки вибухівку не виявили.

Також київське метро попереджало про зміни в роботі через концерт відомої групи.

Раніше через бійку у київському метро зупиняли поїзди.

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