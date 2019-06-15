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15 июня 2019, суббота, 20:34 1580
Общество 2019-06-15T20:35:26+03:00
Українські Новини
Киевское метро может изменить работу 16 июня из-за концерта известной группы

Киевское метро может изменить работу 16 июня из-за концерта известной группы

Киевский метрополитен. Фото: metro.kiev
Киевский метрополитен. Фото: metro.kiev

Киевский метрополитен предупреждает о возможных изменения в работе в воскресенье, 16 июня, в связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский".

Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в соцсети Facebook.

"16 июня в связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в сообщении.

Так, после окончания концерта возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Отмечается, что меры могут ввести с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Согласно информации на сайте НСК "Олимпийский", 16 июня в 19:00 в спортивном комплексе запланирован концерт американской группы KISS.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве станции метро "Театральная", "Золотые ворота" и "Теремки" закрывали из-за ложного минирования. Также мужчина перевозил гранаты в столичной подземке.

Ранее из-за драки в киевском метро останавливали поезда.

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