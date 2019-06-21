В Киеве закрыли три центральные станции метро

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" открыло станцию "Крещатик" и переход на станцию "Майдан Незалежности", но закрыло станции "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" и переход на "Театральную" из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"Станции "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" и пересадка на "Театральную" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.

Станция "Крещатик" проверена и открыта для работы в обычном режиме.

Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве в понедельник "заминировали" центральную станцию метро.

Ранее, в последний день регистрации кандидатов в депутаты, "заминировали" ЦИК.