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21 июня 2019, пятница, 14:53 398
Общество 2019-06-21T16:45:02+03:00
Українські Новини
Центральные станции метро открыли после проверки на взрывчатку

Центральные станции метро открыли после проверки на взрывчатку

Метро. Киевское метро. Фото: itc.ua
Метро. Киевское метро. Фото: itc.ua

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" открыло станции "Олимпийская", "Печерская" и "Золотые ворота" после проверки сообщения о минировании, проверка на станции"Гидропарк" продолжается.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"Станции "Крещатик", "Золотые ворота", "Печерская" и "Олимпийская" проверены и открыты для работы в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства!", - сказано в нем.

При этом станция "Гидропарк" все еще закрыта на вход и выход.

Как сообщали Українськi Новини, станцию "Крещатик" закрывали из-за очередного "минирования".

Ранее стало извенстно, что в Киеве в понедельник "заминировали" центральную станцию метро.

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