Центральные станции метро открыли после проверки на взрывчатку

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" открыло станции "Олимпийская", "Печерская" и "Золотые ворота" после проверки сообщения о минировании, проверка на станции"Гидропарк" продолжается.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"Станции "Крещатик", "Золотые ворота", "Печерская" и "Олимпийская" проверены и открыты для работы в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства!", - сказано в нем.

При этом станция "Гидропарк" все еще закрыта на вход и выход.

Как сообщали Українськi Новини, станцию "Крещатик" закрывали из-за очередного "минирования".

Ранее стало извенстно, что в Киеве в понедельник "заминировали" центральную станцию метро.