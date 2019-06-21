підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 червня 2019, пʼятниця, 15:30 17
Судова влада 2019-06-21T17:15:02+03:00
Українські Новини
ДБР допитало Портнова про узурпацію влади Порошенком і фальсифікації при формуванні коаліції Парубієм

ДБР допитало Портнова про узурпацію влади Порошенком і фальсифікації при формуванні коаліції Парубієм

Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Державне бюро расседований (ДБР) в черговий раз допитало юриста, колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента України Андрія Портнова за його заявою про злочин стосовно колишнього Президента Петра Порошенка та голови Верховної Ради Андрія Парубія про узурпації ними влади і фальсифікації документів про формування коаліції та уряду.

Про це повідомив юрист на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Привіт, шановні друзі. Інформую, що сьогодні (21 червня) побував у Державному бюро розслідувань на черговому допиті за заявою про злочин щодо Порошенка та Парубія про узурпацію влади і фальсифікації документів про формування коаліції та уряду.

Протягом кількох наступних тижнів проведу міжнародні зустрічі з адвокатами та детективами щодо фшорних компаній Порошенка на Кіпрі та в Панамі. За результатами планую (прочитати) серію лекцій, як потрібно переслідувати колишнього Президента. Не перемикайтеся", - написав він.

Уточнимо, Петро Порошенко, щодо якого ДБР розслідує 5 кримінальних проваджень за заявою Портнова, у свою чергу подав до ДБР заяву на самого Портнова. Однак ДБР відхилило зустрічну заяву Порошенка, про що йому повідомило.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР в рамках кримінальних проваджень за заявами Портнова, фігурантом яких є колишній Президент Порошенко, вже викликала на допити бізнесмена Сергія Тігіпка та власника телевізійного каналу "Прямий" Володимира Макеєнка.

Раніше Портнов зареєстрував у ДБР вже 4-е заяву на Порошенка, в якому він звинуватив колишнього Президента України в спробі узурпувати судову владу.

Порошенко звинувачують у державній зраді, відмиванні коштів, зловживанні службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, а також спробі узурпації судової влади.

Більше новин про: Андрій Портнов Державне бюро розслідувань Андрій Парубій ДБР Допит Петро Порошенко

Архів
Новини
Перед вихідними курс гривні на міжбанку різко зміцнився 17:15
Петиція про скорочення Ради до 100 депутатів набрала необхідні 25 тис. голосів 17:00
В Житомирській області вже 6 днів не можуть загасити пожежу на звалищі 16:58
"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський 16:37
Досвід французької Veolia допоможе Києву налагодити екологічну переробку відходів, - Кличко 16:36
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Поліція розповіла про нові подробиці смерті Тимчука 23:08
26.06.19 12:00 Прес-конференція щодо аудиту витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019 17:38
Зеленський підписав перший закон - про відпустки для людей, які всиновили дітей-сиріт 11:17
Новий варіант постанови Кабміну про ПСО - це компромісне рішення, що влаштовує всіх, - Буславець 12:39
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
21.06.19 13:30 Круглий стіл: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?" 12:45
26.06.19 12:00 Прес-конференція щодо аудиту витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019 17:38
Журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас 08:27
У Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ 10:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok