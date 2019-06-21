ДБР допитало Портнова про узурпацію влади Порошенком і фальсифікації при формуванні коаліції Парубієм

Державне бюро расседований (ДБР) в черговий раз допитало юриста, колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента України Андрія Портнова за його заявою про злочин стосовно колишнього Президента Петра Порошенка та голови Верховної Ради Андрія Парубія про узурпації ними влади і фальсифікації документів про формування коаліції та уряду.

Про це повідомив юрист на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Привіт, шановні друзі. Інформую, що сьогодні (21 червня) побував у Державному бюро розслідувань на черговому допиті за заявою про злочин щодо Порошенка та Парубія про узурпацію влади і фальсифікації документів про формування коаліції та уряду.

Протягом кількох наступних тижнів проведу міжнародні зустрічі з адвокатами та детективами щодо фшорних компаній Порошенка на Кіпрі та в Панамі. За результатами планую (прочитати) серію лекцій, як потрібно переслідувати колишнього Президента. Не перемикайтеся", - написав він.

Уточнимо, Петро Порошенко, щодо якого ДБР розслідує 5 кримінальних проваджень за заявою Портнова, у свою чергу подав до ДБР заяву на самого Портнова. Однак ДБР відхилило зустрічну заяву Порошенка, про що йому повідомило.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР в рамках кримінальних проваджень за заявами Портнова, фігурантом яких є колишній Президент Порошенко, вже викликала на допити бізнесмена Сергія Тігіпка та власника телевізійного каналу "Прямий" Володимира Макеєнка.

Раніше Портнов зареєстрував у ДБР вже 4-е заяву на Порошенка, в якому він звинуватив колишнього Президента України в спробі узурпувати судову владу.

Порошенко звинувачують у державній зраді, відмиванні коштів, зловживанні службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, а також спробі узурпації судової влади.