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27 мая 2019, понедельник, 17:32 36
Силовые структуры 2019-05-27T17:32:57+03:00
Українські Новини
Портнов подал в ГБР четвертое заявление о узурпации власти президентом Порошенко

Портнов подал в ГБР четвертое заявление о узурпации власти президентом Порошенко

Юрист Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований уже четвертое на Петра Порошенко, в котором он обвинил экс-президента в попытке узурпировать судебную власть. Об этом Портнов сообщил в своем Телеграм-канале в понедельник.  

"Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трём первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвёртым заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации ним судебной власти", - написал Портнов.

Скриншот: t.me/PortnovUAСкриншот: t.me/PortnovUA

В заявлении идет речь о нарушениях при назначении президентом членов Высшего совета правосудия.

Как сообщали Українськi Новини, весной 2015 года в разгар АТО Порошенко купил аккумуляторную компанию Иста-Центр, - Портнов опубликовал документы.

А пока он сообщил, что тогда панамский офшор Порошенко Battery investment Corp вскоре завладел акциями аккумуляторной компании Иста-Центр, которые в дальнейшем у него хватало ума продать гражданину Российской Федерации Виктору Потапову.

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