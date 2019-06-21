Центральні станції метро відкрили після перевірки на вибухівку

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відкрило станції "Олімпійська", "Печерська" та "Золоті ворота" після перевірки повідомлення про замінування, перевірка на станції"Гідропарк" триває.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.

"Станції "Хрещатик", "Золоті ворота", "Печерська" та "Олімпійська" перевірені і відкриті для роботи в звичайному режимі. Приносимо вибачення за незручності!", - сказано в ньому.

При цьому станція "Гідропарк" все ще закрита на вхід і вихід.

Як повідомляли Українські Новини, станцію "Хрещатик" закривали через чергове "мінування".

Раніше стало извенстно, що в Києві в понеділок "замінували" центральну станцію метро.