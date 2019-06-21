Центральні станції метро відкрили після перевірки на вибухівку

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відкрило станції "Олімпійська", "Печерська" та "Золоті ворота" після перевірки повідомлення про замінування, перевірка на станції"Гідропарк" триває.\r\nПро це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.\r\n"Станції "Хрещатик", "Золоті ворота", "Печерська" та "Олімпійська" перевірені і відкриті для роботи в звичайному режимі. Приносимо вибачення за незручності!", - сказано в ньому.\r\nПри цьому станція "Гідропарк" все ще закрита на вхід і вихід.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, станцію "Хрещатик" закривали через чергове "мінування".\r\nРаніше стало извенстно, що в Києві в понеділок "замінували" центральну станцію метро.