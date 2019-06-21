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21 червня 2019, пʼятниця, 14:53 16
Суспільство 2019-06-21T17:15:02+03:00
Українські Новини
Центральні станції метро відкрили після перевірки на вибухівку

Центральні станції метро відкрили після перевірки на вибухівку

Метро. Київське метро. Фото: itc.ua
Метро. Київське метро. Фото: itc.ua

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відкрило станції "Олімпійська", "Печерська" та "Золоті ворота" після перевірки повідомлення про замінування, перевірка на станції"Гідропарк" триває.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.

"Станції "Хрещатик", "Золоті ворота", "Печерська" та "Олімпійська" перевірені і відкриті для роботи в звичайному режимі. Приносимо вибачення за незручності!", - сказано в ньому.

При цьому станція "Гідропарк" все ще закрита на вхід і вихід.

Як повідомляли Українські Новини, станцію "Хрещатик" закривали через чергове "мінування".

Раніше стало извенстно, що в Києві в понеділок "замінували" центральну станцію метро.

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