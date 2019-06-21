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21 июня 2019, пятница, 10:44 230
Общество 2019-06-21T12:45:02+03:00
Українські Новини
Станцию "Крещатик" закрыли из-за очередного "минирования"

Станцию "Крещатик" закрыли из-за очередного "минирования"

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Крещатик" и переход на станцию "Майдан Незалежности" из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"Станция "Крещатик" и пересадка на "Майдан Незалежности" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Как сообщали Українськi Новини, в Харькове людей эвакуировали из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта

Ранее в 40 детсадах Херсона искали взрывчатку.

Также в Киеве в понедельник "заминировали" центральную станцию метро.

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