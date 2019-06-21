Станцию "Крещатик" закрыли из-за очередного "минирования"

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Крещатик" и переход на станцию "Майдан Незалежности" из-за сообщения о минировании.\r\nОб этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.\r\n"Станция "Крещатик" и пересадка на "Майдан Незалежности" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.\r\nИнформация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Харькове людей эвакуировали из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта\r\nРанее в 40 детсадах Херсона искали взрывчатку.\r\nТакже в Киеве в понедельник "заминировали" центральную станцию метро.