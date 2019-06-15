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15 июня 2019, суббота, 19:39 158
Силовые структуры 2019-06-15T19:55:02+03:00
Українські Новини
Зеленский и Аваков открыли центр разминирования в Мариуполе

Зеленский и Аваков открыли центр разминирования в Мариуполе

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ГосЧС
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ГосЧС

Президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков, который заявил, что будет часто встречаться с Зеленским, открыли центр разминирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Мариуполе Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении департамента коммуникации Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 15 июня, Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли Центр ГосЧС для комплексных задач на море и суше по пиротехническим работам и подводному разминированию", - говорится в нем.

Согласно сообщению, Зеленский поздравил спасателей с открытием центра и заявил, что перед ними стоит большая ответственность - очистить от вражеских мин каждый метр освобожденной украинской земли.

В свою очередь Аваков отметил, что вскоре Донецкая область будет усилена и вертолетным отрядом.

Президент отметил хорошие условия и высокое техническое оборудование центра.

Центр обеспечен двумя пиротехническими машинами тяжелого типа, четырьмя пиротехническими машинами легкого типа, восемью оперативно-пиротехническими машинами, одной водолазной оперативно-пиротехнической машиной, бульдозером на гусеничном ходу типа ИМР-2, средствами поиска взрывоопасных предметов (ВОП) на глубину до 0,5 м, до 3 м, до 6 м, комплектами дистанционного перемещения ВОП, средствами индивидуальной защиты (бронешлемы, бронежилеты, очки, тактические костюмы легкого типа и типа EOD-9), а также другим специальным оборудованием для проведения пиротехнических работ.

На базе реконструированного здания центра разминирования предполагается размещение медико-санитарной части с целью медицинского обеспечения деятельности работников центра и граждан.

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ГосЧСВладимир Зеленский. Фото: пресс-служба ГосЧС

Сейчас боевое дежурство несут 47 спасателей-пиротехников.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что инвестиции в инфраструктуру Донбасса ожидаются в ближайшее время.

Также Украина и НАТО подписали ряд договоров о предоставлении помощи в сфере разминирования. Ранее Япония передала Украине 4 спецавтомобиля и оборудование по разминированию боеприпасов.

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