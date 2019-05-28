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28 травня 2019, вівторок, 11:58 17
Політика 2019-05-28T12:17:02+03:00
Українські Новини
Аваков заявив, що буде часто зустрічатися з Зеленським

Аваков заявив, що буде часто зустрічатися з Зеленським

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що має намір проводити часті робочі зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив Українським Новинам.

Міністр повідомив, що після того як Зеленський приступив до виконання своїх обов'язків, він уже з ним зустрічався для обговорення важливих питань по лінії Міністерства внутрішніх справ.

"Домовилися, що будемо і надалі зустрічатися", - зазначив Аваков.

При цьому міністр відмовився відповісти на запитання, чи потрібно генеральному прокурору Юрію Луценку подавати у відставку, вважаючи його некоректним.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський прийняв рапорт Авакова і командувачів ВСУ.

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