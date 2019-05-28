Аваков заявив, що буде часто зустрічатися з Зеленським

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що має намір проводити часті робочі зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.\r\nПро це він повідомив Українським Новинам.\r\nМіністр повідомив, що після того як Зеленський приступив до виконання своїх обов'язків, він уже з ним зустрічався для обговорення важливих питань по лінії Міністерства внутрішніх справ.\r\n"Домовилися, що будемо і надалі зустрічатися", - зазначив Аваков.\r\nПри цьому міністр відмовився відповісти на запитання, чи потрібно генеральному прокурору Юрію Луценку подавати у відставку, вважаючи його некоректним.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський прийняв рапорт Авакова і командувачів ВСУ.