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05 червня 2019, середа, 12:34 261
Президент 2019-06-05T15:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився

Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився

Володимир Зеленський з журналістом. Скріншот:
Володимир Зеленський з журналістом. Скріншот: "Сніданок з 1+1"

Президент Володимир Зеленський пропонував міністру закордонних справ Павлу Клімкіну, який вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду, залишитися на посаді міністра закордонних справ.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю програмі "Сніданок 1+1" з Брюсселя (Бельгія), проведеному в спортзалі на велотренажерах, передають Українські Новини.

"Клімкін - це професійний дипломат. Я, до речі, пропонував йому залишатися в команді, тому що у нас складна міжнародна ситуація. Але він вирішив йти в політику", - сказав він.

На питання про ставлення до виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун Зеленський прямо не відповів.

"По-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають? Ну, слава Богу, у мене і моєї сім'ї є інший лікар. Не знайомий. Хоча, я чув, що вона непогана", - сказав він.

Питання про те, кого б з нинішніх міністрів Зеленський залишив в уряді, якби мав можливість його формувати одноосібно, Президент назвав провокацією.

"Провокація, а не питання. Чесно кажучи, я не знаю їх дуже близько. Це не моя команда. Я впевнений, що там є професіонали. Уряд залишається зараз працювати. Думаю, що за ці 2 місяці до нових виборів, 2,5 місяці до створення нового уряду, ми познайомимося ближче і я зрозумію, хто з цих людей здатний зробити щось нове в Україні. Я впевнений, що вони всі професіонали, але тут вже потрібні не кроки, а скачки. Нікого близько не знаю, але дивлюся по справах", - відповів він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський подякував Богові, що у його сім'ї лікар - не Супрун.

Також Зеленський запевняє, що не має жодних політичних планів з колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, якому повернув українське громадянство.

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