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21 червня 2019, пʼятниця, 14:01 21
Політика 2019-06-21T17:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про забезпечення персонального голосування депутатів

Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про забезпечення персонального голосування депутатів

Президент Володимир Зеленський зареєстрував в парламенті законопроект про забезпечення персонального голосування депутатів Верховної Ради.

Відповідний законопроект зареєстрований під №10394 21 червня, передають Українські Новини.

Текст документа поки не оприлюднений на парламентському сайті.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Держуправління справами.

Раніше Зеленський скасував низку указів, включаючи штрафи за порушення касової дисципліни.

Також Зеленський скасував указ про використання спецсигналів на службових автомобілях.

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