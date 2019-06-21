Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про забезпечення персонального голосування депутатів

Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото

Поліція розповіла про нові подробиці смерті Тимчука 23:08

26.06.19 12:00 Прес-конференція щодо аудиту витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019 17:38

Зеленський підписав перший закон - про відпустки для людей, які всиновили дітей-сиріт 11:17