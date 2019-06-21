Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про забезпечення персонального голосування депутатів

Президент Володимир Зеленський зареєстрував в парламенті законопроект про забезпечення персонального голосування депутатів Верховної Ради.\r\nВідповідний законопроект зареєстрований під №10394 21 червня, передають Українські Новини.\r\nТекст документа поки не оприлюднений на парламентському сайті.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Держуправління справами.\r\nРаніше Зеленський скасував низку указів, включаючи штрафи за порушення касової дисципліни.\r\nТакож Зеленський скасував указ про використання спецсигналів на службових автомобілях.