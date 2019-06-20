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20 июня 2019, четверг, 21:04 11
Президент 2019-06-20T21:04:39+03:00
Українські Новини
Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Госуправления делами

Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Госуправления делами

Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами.

Об этом говорится в распоряжении Президента №63 от 19 июня, передают Українськi Новини.

"Объявить конкурс на занятие вакантной должности Руководителя Государственного управления делами", - сказано в нем.

Кроме того, распоряжением Президент утвердил условия проведения конкурса на занятие вакантной должности.

Так руководитель должен будет организовывать работу Госуправления делами по осуществлению материально-технического, социально-бытового и другого обеспечения деятельности Президента и органов государственной власти.

Также он будет представлять Госуправление делами в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями.

Также 28 мая Зеленский назначил бывшего министра финансов, одного из основных экспертов своего избирательного штаба Данилюка секретарем СНБО.

Кроме того, Зеленский назначил главой Службы внешней разведки депутата Бухарева, который организовывал концерты "Квартала 95", имеет медаль ФСБ и миллионные сбережения, которые не соответствуют его зарплате.

Ранее бывший глава государства Петр Порошенко уволил первого зампредседателя Госпогранслужбы и назначил нового первого замглавы.

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