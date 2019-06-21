У Києві закрили три центральні станції метро

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відкрило станцію "Хрещатик" і перехід на станцію "Майдан Незалежності", але закрило станції "Олімпійська", "Печерська", "Гідропарк", "Золоті ворота" і перехід на "Театральну" через повідомлення про мінування.\r\nПро це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.\r\n"Станції "Олімпійська", "Печерська", "Гідропарк", "Золоті ворота" і пересадка на "Театральну" закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - сказано в ньому.\r\nСтанція "Хрещатик" перевірена і відкрита для роботи в звичайному режимі.\r\nІнформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві в понеділок "замінували" центральну станцію метро.\r\nРаніше, в останній день реєстрації кандидатів в депутати, "замінували" ЦВК.