У Києві закрили три центральні станції метро

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відкрило станцію "Хрещатик" і перехід на станцію "Майдан Незалежності", але закрило станції "Олімпійська", "Печерська", "Гідропарк", "Золоті ворота" і перехід на "Театральну" через повідомлення про мінування.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.

"Станції "Олімпійська", "Печерська", "Гідропарк", "Золоті ворота" і пересадка на "Театральну" закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - сказано в ньому.

Станція "Хрещатик" перевірена і відкрита для роботи в звичайному режимі.

Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві в понеділок "замінували" центральну станцію метро.

Раніше, в останній день реєстрації кандидатів в депутати, "замінували" ЦВК.