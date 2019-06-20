подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 июня 2019, четверг, 15:33 515
Происшествия 2019-06-20T15:35:05+03:00
Українські Новини
В последний день регистрации кандидатов в депутаты "заминировали" ЦИК

В последний день регистрации кандидатов в депутаты "заминировали" ЦИК

Сегодня, 20 июня, ориентировочно в 12:00 в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от дежурной службы Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве поступило сообщение о заминировании административного здания, в котором размещена Комиссия по адресу: площадь Леси Украинский, 1.

Об этом говорится в сообщении отдела взаимодействия со СМИ ЦИК.

В связи с необходимостью проверки указанного сообщения доступ в помещения ЦИК было временно приостановлено. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД Украины - прилегающей территории.

В результате обследования админздания и прилегающей к ней территории взрывоопасных предметов не обнаружено. Следовательно, сообщение о "заминировании" не подтвердилось.

С 13:30 20 июня Центральная избирательная комиссия работает в штатном режиме.

Напомним, сегодня последний день подачи кандидатами документов в ЦИК для регистрации на выборы Рады

Больше новостей о: ЦИК Сообщение о минировании выборы в Верховную Раду

Архив
Новости
ЕС продлил "крымские" санкции против России 17:13
ГБР проводит обыски в Минздраве 17:00
200 "скорых", которые подарил Зеленский детским больницам, оплатил Ахметов 16:53
От града и дождей до 36-градусной жары: перед выходными погода в Украине будет переменчивой 16:35
Водителя, сбившего ребенка и женщину, задержали. Фото: Киев Оперативный
На Протасовом Яру в Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком и скрылся 16:31
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Игорь Гиркин и Александр Бородай. Скриншот youtube/Politie
Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17 15:27
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Президент Владимир Зеленский на передовой. Фото: president.gov.ua
Минобороны опровергло свое же сообщение о призыве Зеленского на военную службу 07:00 Документ
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok