В последний день регистрации кандидатов в депутаты "заминировали" ЦИК

Сегодня, 20 июня, ориентировочно в 12:00 в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от дежурной службы Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве поступило сообщение о заминировании административного здания, в котором размещена Комиссия по адресу: площадь Леси Украинский, 1.\r\nОб этом говорится в сообщении отдела взаимодействия со СМИ ЦИК.\r\nВ связи с необходимостью проверки указанного сообщения доступ в помещения ЦИК было временно приостановлено. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД Украины - прилегающей территории.\r\nВ результате обследования админздания и прилегающей к ней территории взрывоопасных предметов не обнаружено. Следовательно, сообщение о "заминировании" не подтвердилось.\r\nС 13:30 20 июня Центральная избирательная комиссия работает в штатном режиме.\r\nНапомним, сегодня последний день подачи кандидатами документов в ЦИК для регистрации на выборы Рады