Саакашвілі може балотуватися в Раду

Печерський районний суд Києва встановив факт безперервного проживання колишнього Президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі в Україні протягом 5 років.\r\nПро це написала у Facebook прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж, передають Українські Новини.\r\n"Суд встановив факт безперервного проживання Міхеіла Саакашвілі в Україні протягом 5 років!", - повідомила вона.\r\nЦей юридичний факт був необхідною умовою для реєстрації Саакашвілі кандидатом у депутати Верховної Ради.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Саакашвілі став на військовий облік у військкоматі.\r\nРаніше Володимир Зеленський заявив, що не має політичних планів з Саакашвілі.