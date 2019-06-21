Саакашвілі може балотуватися в Раду

Печерський районний суд Києва встановив факт безперервного проживання колишнього Президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі в Україні протягом 5 років.

Про це написала у Facebook прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж, передають Українські Новини.

"Суд встановив факт безперервного проживання Міхеіла Саакашвілі в Україні протягом 5 років!", - повідомила вона.

Цей юридичний факт був необхідною умовою для реєстрації Саакашвілі кандидатом у депутати Верховної Ради.

Як повідомляли Українські Новини, Саакашвілі став на військовий облік у військкоматі.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що не має політичних планів з Саакашвілі.