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  • У Грузії на акції протесту журналісту в око потрапила гумова куля від поліцейських
21 червня 2019, пʼятниця, 11:04 12
Події 2019-06-21T13:30:03+03:00
Українські Новини
У Грузії на акції протесту журналісту в око потрапила гумова куля від поліцейських

У Грузії на акції протесту журналісту в око потрапила гумова куля від поліцейських

Один з постраждалих в результаті розгону протестуючих біля будівлі парламенту в Тбілісі втратив око. Про це повідомило радіо Fortuna з посиланням на джерело.

Імовірно, журналісту в обличчя потрапила гумова куля, якими поліцейські стріляли в натовп мітингувальників. За попередніми даними, постраждалий – співробітник однієї з місцевих телекомпаній.

Раніше грузинський Перший канал повідомив про одного постраждалого журналіста. Пізніше стало відомо про поранення чотирьох співробітників. Також про постраждалих повідомили телекомпанія Руставі-2 і грузинське інформагентство Інтерпрессньюс.

Нагадаємо, що в Тбілісі протестувальникам біля парламенту застосували гумові кулі і газ, є постраждалі.

Росія звинуватила українського депутата в підбурюванні протесту в Тбілісі і образу Путіна.

Раніше грузинські прикордонники через росіян перейшли на посилений режим роботи.

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