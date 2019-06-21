У Грузії на акції протесту журналісту в око потрапила гумова куля від поліцейських

Один з постраждалих в результаті розгону протестуючих біля будівлі парламенту в Тбілісі втратив око. Про це повідомило радіо Fortuna з посиланням на джерело.\r\nІмовірно, журналісту в обличчя потрапила гумова куля, якими поліцейські стріляли в натовп мітингувальників. За попередніми даними, постраждалий – співробітник однієї з місцевих телекомпаній.\r\nРаніше грузинський Перший канал повідомив про одного постраждалого журналіста. Пізніше стало відомо про поранення чотирьох співробітників. Також про постраждалих повідомили телекомпанія Руставі-2 і грузинське інформагентство Інтерпрессньюс.\r\nНагадаємо, що в Тбілісі протестувальникам біля парламенту застосували гумові кулі і газ, є постраждалі.\r\nРосія звинуватила українського депутата в підбурюванні протесту в Тбілісі і образу Путіна.\r\nРаніше грузинські прикордонники через росіян перейшли на посилений режим роботи.