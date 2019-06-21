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21 июня 2019, пятница, 08:00 27
Азия 2019-06-21T08:14:57+03:00
Українські Новини
В Тбилиси к протестующим у парламента применили резиновые пули и газ, есть пострадавшие

В Тбилиси к протестующим у парламента применили резиновые пули и газ, есть пострадавшие

В Тбилиси (Грузия) для разгона масштабной демонстрации возле здания парламента полицией был применен слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Пострадали несколько десятков человек. Об этом сообщает ВВС.

Так, сообщается, что протесты вспыхнули после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов обратился к участникам проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи Православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Он обратился к делегатам ассамблеи - парламентариям из преимущественно православных стран - на русском языке, что вызвало гнев грузинских политиков и рядовых жителей Грузии, резко негативно относящихся к российскому присутствию в стране.

Отмечается, что, по информации АФП, около 10 тыс. протестующих, собравшихся перед зданием парламента, прорвали полицейское оцепление, требуя отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и других официальных лиц. Часть из них пришла с флагами Евросоюза и плакатами со словами "Россия - оккупант".

Полицейские пресекли попытку штурма, к утру пятницы рассеяв основную часть собравшихся на проспекте Руставели.

На данный момент не известно точное количество пострадавших. Однако многие пострадавшие получили травмы от резиновых пуль, которые были применены в ходе разгона акции протеста.

Так, советник грузинского премьер-министра Мамуки Бахтадзе сообщил, что в больницы с различными травмами были доставлены 39 сотрудников полиции и 30 участников протестов.

Для разгона протестующих были также применены водометы. Пострадали несколько журналистов.

"Стреляли резиновыми пулями прямо в людей, я видел, как полицейский выстрелил в демонстранта, который его обругал, расстояние между ними было метра два. В (грузинского фотографа) Гурама Мурадова попало, наверное, пуль 10, его увезли недавно на скорой", - рассказал журналист Георгий Гогуа.

Как сообщали Українські Новини, Россия обвинила украинского депутата в подстрекательстве протестующих в Тбилиси и оскорблении Путина.

Ранее грузинские пограничники из-за россиян перешли на усиленный режим работы.

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