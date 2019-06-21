ІМІ, яка підкреслює свою аполітичність і незаангажованість, знову "засвітилася" в політичних акціях

Співробітники ГО "Інститут масової інформації", в статутних документах якого підкреслена аполітичність і незаангажованість, в черговий раз були помічені в політичних акціях, про що вони ж відкрито повідомляють в соціальних мережах.\r\nЦього разу, фото з пікетування Київського національного університету з вимогою скасувати призначення викладачем юрфаку КНУ юриста Андрія Портнова, опублікувала у своєму ФБ заступник керівника ІМІ, координатор регіональної мережі ГО Ірина Земляна.\r\n"Якщо б не він, так би і не побувала в червоному корпусі КНУ", - написала вона.\r\n\r\nСудячи з фото, в цій акції координатор ІМІ вживалася в роль студентки Юридичного факультету КНУ.\r\nНапередодні стало відомо, що ректор КНУ своїм наказом відновив Портнова на посаді професора університету. Сталося це у розпал розгляду ДБР відразу п'яти кримінальних проваджень за екс-президента Петра Порошенка, відкритих за заявами Портнова. Призначення Портнова викликало бурхливу реакцію в студентському середовищі. Була проведена масова акція, організаторами якої назвалися публічні персони, які не є студентами, в їх числі – політтехнологи і активісти однієї з політичних груп.\r\nПро свою підтримку акції публічно заявила і багаторічний директор ІМІ, нині нардеп від "Народного фронту" і, за даними ЗМІ, один з ключових політтехнологів Порошенка Вікторія Сюмар.\r\n\r\nПісля акції ректор КНУ відкликав наказ про призначення Портнова.\r\nРаніше керівник юридичного відділу ІМІ Роман Головенко в розпал виборів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував офіційну заяву Української галицької партії (УДП) з закликом не голосувати за Зеленського і Тимошенко. Які були головними опонентами Петра Порошенка на президентських виборах.\r\nІнститут масової інформації позиціонує себе як незалежна і незаангажована організація, яка відстоює, зокрема, такі цінності, як неупередженість і незаангажованість засобів масової інформації. "Не підтримує жодну політичну силу, комерційну компанію або державну інституцію, і діє виключно в інтересах громадянського суспільства", - затверджується на сайті організації.\r\n\r\nПід час одного зі своїх останніх моніторингів ІМІ осоромився і визнав недостовірними рецепти окрошки, картопляників, гороскопи і курси валют.