Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Губерский восстановил бывшего заместителя главы Администрации Президента юриста Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.\r\nОб этом говорится в копиии приказа ректора, текстом которого располагают Українські Новини.\r\nСогласно приказу, Портнов принят на должность профессора и должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года - с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года.\r\nУниверситетский оклад Андрея Портнова составит 14 753 гривны.\r\nАндрей Портнов является доктором юридических наук, доцентом. \r\nЕму установлена доплата за ученое звание - 25%, научную степень - 25%, надбавка за почетное звание "Заслуженный юрист Украины - 20%, надбавка за выслугу лет - 10%.\r\nПриказ о принятии Портнова в университет подписан 14 июня.\r\nКак сообщали Українські Новини, в мае Портнов вернулся в Украину.\r\nПортнов просит ГБР открыть дело об отмывании Порошенко средств через оффшоры.\r\nСуд обязал ГБР расследовать незаконное уголовное преследование Портнова сотрудниками НАБУ.