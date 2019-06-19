Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Губерский восстановил бывшего заместителя главы Администрации Президента юриста Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Об этом говорится в копиии приказа ректора, текстом которого располагают Українські Новини.

Согласно приказу, Портнов принят на должность профессора и должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года - с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года.

Университетский оклад Андрея Портнова составит 14 753 гривны.

Андрей Портнов является доктором юридических наук, доцентом.

Ему установлена доплата за ученое звание - 25%, научную степень - 25%, надбавка за почетное звание "Заслуженный юрист Украины - 20%, надбавка за выслугу лет - 10%.

Приказ о принятии Портнова в университет подписан 14 июня.

Как сообщали Українські Новини, в мае Портнов вернулся в Украину.

Портнов просит ГБР открыть дело об отмывании Порошенко средств через оффшоры.

Суд обязал ГБР расследовать незаконное уголовное преследование Портнова сотрудниками НАБУ.