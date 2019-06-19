подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
ONLINE
19.06.19 11:00 Интернет-конференция: "Требования к климатическим системам для крупных объектов недвижимости"

19 июня 2019, среда, 11:20 1306
Общество 2019-06-19T11:33:29+03:00
Українські Новини
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко

Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко

Портнов Андрей Фото: facebook.com/portnov.andrey
Портнов Андрей Фото: facebook.com/portnov.andrey

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Губерский восстановил бывшего заместителя главы Администрации Президента юриста Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Об этом говорится в копиии приказа ректора, текстом которого располагают Українські Новини.

Согласно приказу, Портнов принят на должность профессора и должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года - с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года.

Университетский оклад Андрея Портнова составит 14 753 гривны.

Андрей Портнов является доктором юридических наук, доцентом. 

Ему установлена доплата за ученое звание - 25%, научную степень - 25%, надбавка за почетное звание "Заслуженный юрист Украины - 20%, надбавка за выслугу лет - 10%.

Приказ о принятии Портнова в университет подписан 14 июня.

Как сообщали Українські Новини, в мае Портнов вернулся в Украину.

Портнов просит ГБР открыть дело об отмывании Порошенко средств через оффшоры.

Суд обязал ГБР расследовать незаконное уголовное преследование Портнова сотрудниками НАБУ.

Больше новостей о: Университет имени Шевченко Портнов Профессор Восстановление

Архив
Новости
Перенос энергорынка на 1 год противоречит позиции международных партнеров Украины, - эксперт 11:55
"Роттердам+" закончился, - Герус 11:39
В оккупированном Донецке прозвучал сильный взрыв, снаряды прилетели в детскую больницу, - СМИ 11:25
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
больше новостей
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
Журналист Кипиани призывает "людей в погонах" подкинуть Медведчуку пакетик с наркотиками, как это сделали русские спецслужбы в деле репортера Голунова 12:19
Автомобиль заехал на пешеходный мост в Киеве. Скрншот видео facebook.com/makahon
На новый пешеходный "мост Кличко" заехал Mercedes: полиция ищет нарушителя 17:50
больше новостей
ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства 21:04
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
Президент Владимир Зеленский на передовой. Фото: president.gov.ua
Минобороны опровергло свое же сообщение о призыве Зеленского на военную службу 07:00 Документ
Разумков рассказал, когда будут сидеть чиновники 17:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok