Київський університет імені Тараса Шевченка скасував призначення Портнова

Київський національний університет ім. Т. Шевченка скасував призначення колишнього заступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова на посаду професора кафедри конституційного права.\r\nПро це Українським Новинам повідомили в відділі кадрів університету.\r\n"Наказ підписаний ректором і сьогодні зареєстровано. Точніше, зареєстрований вчорашнім числом, коли ректор його підписав. Наказ набрав чинності", - повідомив представник відділу кадрів.\r\nЗа його словами, мотивація звільнення в наказі не зазначена.\r\n"Юридична практика мотивацію (в таких наказах) вимагає в окремих, дуже виняткових обставинах. Таких обставин тут не було", - сказав він.\r\nПредставник відділу кадрів підкреслив, що наказ ректора від 20 червня скасував попередній наказ про призначення Портнова на кафедру.\r\nСам Портнов у своєму Telegram-каналі заявив, що спокійно відреагував на дану ситуацію.\r\n\r\nУвечері 20 червня близько 1 тис. студентів Київського національного університету імені Шевченка провели акцію протесту проти призначення Портнова професором кафедри конституційного права.\r\n\r\n\r\nАкція протесту студентів КНУ імені тараса Шевченка 20 червня 2019\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 19 травня Портнов повернувся в Україну.\r\n19 червня він був призначений на посаду професора кафедри конституційного права Київського національного університету імені Шевченка.