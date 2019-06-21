Київський університет імені Тараса Шевченка скасував призначення Портнова

Київський національний університет ім. Т. Шевченка скасував призначення колишнього заступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова на посаду професора кафедри конституційного права.

Про це Українським Новинам повідомили в відділі кадрів університету.

"Наказ підписаний ректором і сьогодні зареєстровано. Точніше, зареєстрований вчорашнім числом, коли ректор його підписав. Наказ набрав чинності", - повідомив представник відділу кадрів.

За його словами, мотивація звільнення в наказі не зазначена.

"Юридична практика мотивацію (в таких наказах) вимагає в окремих, дуже виняткових обставинах. Таких обставин тут не було", - сказав він.

Представник відділу кадрів підкреслив, що наказ ректора від 20 червня скасував попередній наказ про призначення Портнова на кафедру.

Сам Портнов у своєму Telegram-каналі заявив, що спокійно відреагував на дану ситуацію.

Увечері 20 червня близько 1 тис. студентів Київського національного університету імені Шевченка провели акцію протесту проти призначення Портнова професором кафедри конституційного права.

Акція протесту студентів КНУ імені тараса Шевченка 20 червня 2019

Як повідомляли Українські Новини, 19 травня Портнов повернувся в Україну.

19 червня він був призначений на посаду професора кафедри конституційного права Київського національного університету імені Шевченка.