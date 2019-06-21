Станцію "Хрещатик" закрили через чергове "мінування"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрив станцію "Хрещатик" і перехід на станцію "Майдан Незалежності" через повідомлення про мінування.\r\nПро це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.\r\n"Станція "Хрещатик" і пересадка на "Майдан Незалежності" закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - сказано в ньому.\r\nІнформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", в Харків евакуювали людей з житлових будинків, лікарень торгових центрів та аеропорту\r\nРаніше в 40 дитсадках Херсона шукали вибухівку.\r\nТакож у Києві в понеділок "замінували" центральну станцію метро.