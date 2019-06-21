Станцію "Хрещатик" закрили через чергове "мінування"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрив станцію "Хрещатик" і перехід на станцію "Майдан Незалежності" через повідомлення про мінування.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.

"Станція "Хрещатик" і пересадка на "Майдан Незалежності" закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - сказано в ньому.

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

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