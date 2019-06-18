В Харькове людей эвакуируют из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта

Неизвестный сообщил в полицию 18 июня о минировании 38 объектов в Харькове и области.\r\nОб этом сказано в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.\r\nВ частности, сообщалось о минировании жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта.\r\nПо адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.\r\nПроводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.\r\nХарьковчане сообщают в социальных сетях, что взрывчатку ищут, в частности в торговых центрах "Караван", "Магелан", "Таврия", Макдональдсе "Павловский", в бизнес-центре "Протон".\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция начала расследовать ложное сообщение о заминировании 38 больниц в Харькове, поступившее на электронную почту Главного упраавления Госслужбы по ЧС в Харьковской области 14 июня.\r\n17 мая неизвестный сообщил о минировании 19 торговых центров в Харькове на улице Шевченко, Сумской, Клочковской, Академика Барабашова, Академика Павлова, Героев Труда, Полтавский шлях, проспекте Науки, Московском, Гагарина, Окружной дороге, площади Защитников Украины, площади Конституции и Павловской.\r\nКроме того, 7 мая неизвестный сообщил о минировании 5 гостиниц и колледжа в Харькове.