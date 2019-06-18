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18 июня 2019, вторник, 19:22 25
Происшествия 2019-06-18T19:23:05+03:00
Українські Новини
В Харькове людей эвакуируют из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта

В Харькове людей эвакуируют из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта

Неизвестный сообщил в полицию 18 июня о минировании 38 объектов в Харькове и области.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

В частности, сообщалось о минировании жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.

Харьковчане сообщают в социальных сетях, что взрывчатку ищут, в частности в торговых центрах "Караван", "Магелан", "Таврия", Макдональдсе "Павловский", в бизнес-центре "Протон".

Как сообщали Українськi Новини, полиция начала расследовать ложное сообщение о заминировании 38 больниц в Харькове, поступившее на электронную почту Главного упраавления Госслужбы по ЧС в Харьковской области 14 июня.

17 мая неизвестный сообщил о минировании 19 торговых центров в Харькове на улице Шевченко, Сумской, Клочковской,  Академика Барабашова, Академика Павлова, Героев Труда, Полтавский шлях, проспекте Науки, Московском, Гагарина, Окружной дороге, площади Защитников Украины, площади Конституции и Павловской.

Кроме того, 7 мая неизвестный сообщил о минировании 5 гостиниц и колледжа в Харькове.

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