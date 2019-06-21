Долар перед вихідними "просів" в ціні, а євро продовжує рости

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 червня на 4,94 коп. до 26,4728 UAH\/USD, курс купівлі - на 4,41 коп. до 26,1711 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 3,79 коп. до 29,4044 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 2,03 коп. до 29,8975 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських ркблів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,1711\r\n26,4728\r\n29,4044\r\n29,8975\r\n3,65\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,3000\r\n27,0000\r\n29,7400\r\n30,1000\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,3700\r\n29,0000\r\n29,7400\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перед вихідними НБУ знизив курс гривні.\r\nТим часом зростання ВВП в I кварталі відповідав оцінці НБУ.