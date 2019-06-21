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21 червня 2019, пʼятниця, 10:43 16
Економіка 2019-06-21T14:00:04+03:00
Українські Новини
Долар перед вихідними "просів" в ціні, а євро продовжує рости

Долар перед вихідними "просів" в ціні, а євро продовжує рости

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 червня на 4,94 коп. до 26,4728 UAH/USD, курс купівлі - на 4,41 коп. до 26,1711 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 3,79 коп. до 29,4044 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,03 коп. до 29,8975 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських ркблів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,1711 26,4728 29,4044 29,8975 3,65 4,23
Максимальний 26,3000 27,0000 29,7400 30,1000 4,05 5,00
Мінімальний 26,0000 26,3700 29,0000 29,7400 2,50 4,09

Як повідомляли Українські Новини, перед вихідними НБУ знизив курс гривні.

Тим часом зростання ВВП в I кварталі відповідав оцінці НБУ.

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