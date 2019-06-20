ВСП знайшов у Луценка ознаки дисциплінарного проступку

Вища рада правосуддя (ВРП) виявила в діях генерального прокурора Юрія Луценка ознаки дисциплінарного проступку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ради, передають Українські Новини.

Зазначено, що в четвер ВРП розглянула скаргу Сергія Рохманова в інтересах Клавдії Корнацької на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) від 23 березня 2018 року.

Цим рішенням КДКП відмовила в притягненні Луценка до дисциплінарної відповідальності за грубе порушення законодавства про прокуратуру.

"Закриваючи провадження, комісія мотивувала свій висновок неможливістю притягнення генерального прокурора до дисциплінарної відповідальності за те, що відповідно до Закону України "Про прокуратуру" Генеральний прокурор не уповноважений застосовувати дисциплінарні стягнення до самого себе", - сказано в рішенні.

ВРП не погодилася з такою позицією.

За результатами розгляду скарги на рішення КДКП Вища рада правосуддя скасувала рішення комісії.

ВРП прийняла нове рішення, в якому дійшла висновку про наявність в діях генерального прокурора складу дисциплінарного проступку, втім закрила дисциплінарне провадження через закінчення строку накладення дисциплінарного стягнення.

Рішення Вищої ради правосуддя може бути оскаржене до Верховного Суду.

Як повідомляли Українські Новини, Луценка у квітні заробив 104,5 тис. гривеньпри окладі в 37 тисяч. Зарплата Луценка за березень виросла на 15 тис. гривень. зарплата генпрокурора Луценка зросла на півмільйона за рік.

У грудні зарплата Луценко зменшилася на 74 тис. грн.

Тим часом Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка а НАБУ зобов'язали відкрити справу через можливе відмивання грошей заступником Луценка.