підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 червня 2019, четвер, 22:42 16
Судова влада 2019-06-20T23:39:08+03:00
Українські Новини
ВСП знайшов у Луценка ознаки дисциплінарного проступку

ВСП знайшов у Луценка ознаки дисциплінарного проступку

Вища рада правосуддя (ВРП) виявила в діях генерального прокурора Юрія Луценка ознаки дисциплінарного проступку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ради, передають Українські Новини.

Зазначено, що в четвер ВРП розглянула скаргу Сергія Рохманова в інтересах Клавдії Корнацької на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) від 23 березня 2018 року.

Цим рішенням КДКП відмовила в притягненні Луценка до дисциплінарної відповідальності за грубе порушення законодавства про прокуратуру.

"Закриваючи провадження, комісія мотивувала свій висновок неможливістю притягнення генерального прокурора до дисциплінарної відповідальності за те, що відповідно до Закону України "Про прокуратуру" Генеральний прокурор не уповноважений застосовувати дисциплінарні стягнення до самого себе", - сказано в рішенні.

ВРП не погодилася з такою позицією.

За результатами розгляду скарги на рішення КДКП Вища рада правосуддя скасувала рішення комісії.

ВРП прийняла нове рішення, в якому дійшла висновку про наявність в діях генерального прокурора складу дисциплінарного проступку, втім закрила дисциплінарне провадження через закінчення строку накладення дисциплінарного стягнення.

Рішення Вищої ради правосуддя може бути оскаржене до Верховного Суду.

Як повідомляли Українські Новини, Луценка у квітні заробив 104,5 тис. гривеньпри окладі в 37 тисяч. Зарплата Луценка за березень виросла на 15 тис. гривень. зарплата генпрокурора Луценка зросла на півмільйона за рік.

У грудні зарплата Луценко зменшилася на 74 тис. грн.

Тим часом Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка а НАБУ зобов'язали відкрити справу через можливе відмивання грошей заступником Луценка.

Більше новин про: ВСП Юрій Луценко

Архів
Новини
ООН прогнозує в Україні масове скорочення населення: зникнуть 20% українців 23:47
Росія звинуватила українського депутата в підбурюванні протесту в Тбілісі і образі Путіна 23:06
ВСП знайшов у Луценка ознаки дисциплінарного проступку 22:42
У Тбілісі протестувальники штурмом зайняли парламент через російських політиків 22:16
Нова жіноча форма ЗСУ. Фото: АрмияInform
У мережі показали, як буде виглядати жіноча військова форма ЗСУ 21:56
більше новин
Смерть Тимчука розслідують як вбивство 14:29
Microsoft нагородила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпанії "Дарниця" 14:22
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина 14:06
Генеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ 13:41
більше новин
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у екс-заступника губернатора Херсонщини Рищука 12:38
У Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ 10:07
Журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас 08:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok