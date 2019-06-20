Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає українську владу покарати винних у нападі на ЛГБТ-активістів на заході "Київпрайд" 19 червня.

Про це йдеться в заяві організації, передають Українські Новини.

"Amnesty International закликає українську владу покласти край безкарності за злочини на ґрунті ненависті та притягнути до відповідальності всіх винних у фізичних нападах на відвідувачів і відвідувачок тижня ЛГБТ-подій "Київпрайд", які відбулися увечері 19 червня", - сказано в ньому.

Організація вважає, що напад 19 червня поточного року став можливим через неефективність розслідувань подібних нападів у попередні роки.

"На жаль, ми бачимо, що кількість нападів тільки зростає, а кількість розкритих злочинів на ґрунті ненависті проти ЛГБТ-людей і їх союзників і союзників близько до нуля. Відкритим залишається питання, чому поліція не може знайти і покарати винних навіть у тих випадках, коли нападники хваляться своїми вчинками в соціальних мережах", - сказано в заяві з посиланням на слова директора Amnesty International в Україні Оксани Покальчук.

Зазначено, що напади 19 червня відбулися неподалік від місця проведення тижня ЛГБТ-подій "Київпрайд".

Відомо, що нападники вистежили окремих відвідувачів і відвідувачок, оточили їх, били ногами і застосовували перцевий газ.

Поліція і швидка допомога надали необхідну допомогу постраждалим.

Як повідомляли Українські Новини, представники Президента Володимира Зеленського та політичної партії "Слуга народу" не коментують їх ставлення до "Маршу рівності" і прав ЛГБТ.

"Марш рівності" за права ЛГБТ відбудеться 23 червня в Києві.

Громадська організація "Київпрайд" очікує на марш як 10 тис. учасників.