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14 июня 2019, пятница, 13:32 644
Общество 2019-06-14T13:32:45+03:00
Українські Новини
На марше ЛГБТ в Киеве на следующих выходных ожидают 10 тыс. участников

На марше ЛГБТ в Киеве на следующих выходных ожидают 10 тыс. участников

Марш равенства. ЛГБТ. Фото: Українське фото
Марш равенства. ЛГБТ. Фото: Українське фото

Общественная организация "КиевПрайд" ожидает 10 тыс. участников на "Марше равенства" за права ЛГБТ, проведение которого 23 июня в Киеве оспаривает в суде депутат Игорь Мосийчук.

Об этом сообщила директор "Киевпрайда" Руслана Панухник на пресс-конфренции, передают Українськi Новини.

"В этом году "Марш равенства" запланирован на воскресенье, 23 июня. Мы ожидаем 10 тыс. участников и участниц", - сказала она.

По ее словам, организация согласовывает меры обеспечения безопасности с Национальной полицией и Киевской городской государственной администраций.

В 2018 году "КиевПрайд" оценил количество участников "Марша равенства" в 5 тыс. человек, а полиция - в 3,5 тыс.

В 2017 году по оценке организаторов в марше участвовали 3,5 тыс. человек, а по подсчетам полиции - 2,5 тыс.

Как сообщали Українськi Новини, самый большой в истории Украины марш равенства прошел в 2018 году.

Тогда заявленных 5 тысяч участников ЛГБТ-марша охраняли столько же правоохранителей.

Марш равенства в 2017 году проходил под лозунгом "Бунтуй, кохай, права не віддавай".

Больше новостей о: Киев ЛГБТ ЛГБТ-сообщество Игорь Мосийчук Марш равенства

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