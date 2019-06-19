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19 июня 2019, среда, 23:55 8
Политика 2019-06-20T00:01:02+03:00
Українські Новини
Избивали ногами и заливали газом: на посетителей "Киев-Прайда" напали

Избивали ногами и заливали газом: на посетителей "Киев-Прайда" напали

В Киеве на посетителей кинопоказа в рамках проведения "Киев-Прайда" напали неизвестные. Посетителей избили и залили им глаза перцовым газом. Об этом сообщает Громадське.

Так, по словам одного из пострадавших, во время нападения неизвестные били ногами, заливали глаза перечным газом.

"Это было откровенно гомофобское нападение, меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом", - рассказал пострадавший.

По словам одного из организаторов мероприятия, среди пострадавших были несовершеннолетние.

Она также сообщила, что "перед входом видели людей, которые там дежурили и ждали пока люди будут расходиться". Она добавила, что это были не менее 4 ребят спортивного телосложения.

Согласно информации, на место происшествия прибыли полицейские и машина "скорой".

Как сообщали Українські Новини, на марше ЛГБТ в Киеве на следующих выходных ожидают 10 тыс. участников.

Тем временем самый большой в истории Украины марш равенства прошел в 2018 году.

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