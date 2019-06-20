Ціна на газ для населення має зменшитися на 200-300 гривень, - Кістіон

Віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон вважає, що ціна на природний газ для населення повинна зменшитись у липні порівняно з червнем на 200-300 гривень за тис. куб. м.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ціна на газ на європейських хабах продовжує падати. Саме час "Нафтогазу" запасатися дешевим газом на зиму і знижувати його ціну для українців. У червні монополіст вже зменшив визначену ним раніше ціну газу 6 299 гривень за тис. куб. м без ПДВ. Газ для людей, згідно з урядовою постановою, в цьому місяці коштує 5 554 гривень за тис. куб. м без ПДВ. У липні газ має бути ще дешевшим - орієнтовно на 200-300 гривень", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на 7,3% або на 436,1 гривні ціну на газ для населення на умовах спецзобов'язань (ПСО) до 5 553,89 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на червень.

У червні Кабінет Міністрів змінив методику формування цін на газ для населення.

Кабмін встановив, що ціна газу в рамках спецзобов'язань з постачання газу населенню і підприємствам ТКЕ (ПСО) прирівнюється до мінімального значення з чотирьох (без ПДВ): середньої ціни вартості імпортного газу, яка склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України, за результатами місяця, який передує місяцю продажу/поставки, яка публікується Мінекономіки; середньозваженою ціною місячного ресурсу газу для місяці продажу/поставки за результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі до початку цього місяця, а також до середньої арифметичної ціною продажу/поставки газу "Нафтогазом" для промспоживачів за умови передоплати до періоду поставки газу, яка діяла в місяці, що передує місяцю продажу/постачання і ціною за раніше затвердженою формулою постановою уряду від 19 жоціна навтня 2018 року №867.